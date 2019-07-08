Тонны мёртвой рыбы нашли в Сене в центральной Франции

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей Межведомственного синдиката по санитарии парижской агломерации (Siaap), причиной стало загрязнение реки. Речь идёт о выбросе загрязняющих веществ в результате возгорания установки для очистки сточных вод в коммуне Ашер. Огонь распространился на 1000 кв. м склада с хлоридом железа. Это вещество использовали для очистки сточных вод. Попадание вещества в реку вызвало недостаток кислорода, что стало причиной гибели рыбы.