Тонны мёртвой рыбы нашли в Сене в центральной Франции

Почти три с половиной тонны мёртвой рыбы обнаружили в реке Сене во французском департаменте Ивелин, регион Иль-де-Франс, передает News.ru.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей Межведомственного синдиката по санитарии парижской агломерации (Siaap), причиной стало загрязнение реки. Речь идёт о выбросе загрязняющих веществ в результате возгорания установки для очистки сточных вод в коммуне Ашер. Огонь распространился на 1000 кв. м склада с хлоридом железа. Это вещество использовали для очистки сточных вод. Попадание вещества в реку вызвало недостаток кислорода, что стало причиной гибели рыбы.
Очистительная установка в Ашере – одна из крупнейших в Европе. Она обрабатывает до 70% объёма сточных вод в районе Парижа. Как заявил мэр муниципалитета Эрбле-сюр-Сен Филипп Рулё, в результате инцидента реке был нанесён существенный ущерб.