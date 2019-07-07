Фотоновость: эстонские охотники поделились интересной находкой

Установленная в Пярнумаа лесная камера засняла, как рысь несет своего детеныша.

Рысь предпочитает для жизни труднопроходимые валежник и дебри. Рысь не уделяет много времени своему жилищу, ее гнездо - это утрамбованные мох и трава.