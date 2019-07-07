Вс, 7.07.2019
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  • Фотоновость: эстонские охотники поделились интересной находкой

Фотоновость: эстонские охотники поделились интересной находкой

Лес. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Общество охотников Эстонии опубликовало в социальных сетях фотографию рыси, которая несет своего детеныша, передает Pärnu Postimees.

Установленная в Пярнумаа лесная камера засняла, как рысь несет своего детеныша.

Рысь предпочитает для жизни труднопроходимые валежник и дебри. Рысь не уделяет много времени своему жилищу, ее гнездо - это утрамбованные мох и трава.

У рыси рождается от одного до пяти детенышей. Мать кормит детеныша первые четыре месяца, а потом учит есть мясо. Мать-рысь прекращает кормить детеныша молоком, когда ему примерно полгода.

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