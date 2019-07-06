Работники магазина пытались спасти животное от мучений: мы ждали, но обещанная помощь не приехала

Лисенок лежал посреди дороги, поскольку, по мнению курьеров, был сбит машиной. Он не мог встать на ноги, но был жив и молодые люди перенесли лисенка на обочину дороги. После этого они позвонили на инфотелефон Инспекции окружающей среды, где обещали, что на место приедет охотник, который оценит ситуацию, а потом вызовет на помощь специалиста или при необходимости умертвит животное.