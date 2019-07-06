Работники магазина пытались спасти животное от мучений: мы ждали, но обещанная помощь не приехала

Вчера курьеры магазина Euronics Кристо Коппель и Стен Манинг пытались спасти вблизи Касепяэ лежавшего на проезжей части лисенка, пишет Tartu Postimees.
Лисенок лежал посреди дороги, поскольку, по мнению курьеров, был сбит машиной. Он не мог встать на ноги, но был жив и молодые люди перенесли лисенка на обочину дороги. После этого они позвонили на инфотелефон Инспекции окружающей среды, где обещали, что на место приедет охотник, который оценит ситуацию, а потом вызовет на помощь специалиста или при необходимости умертвит животное.
Курьеры Коппель и Менинг быстро доставили товар клиенту в Муствеэ и вернулись к травмированному лисенку, но обещанная помощь так и не приехала. «Никто не приехал на место и животное умерло в мучениях», - грустно сообщил Коппель.