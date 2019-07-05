Семья воссоединилась с потерянной собакой спустя шесть лет

Пес исчез в апреле 2013 года. Его хозяйка Джоди Ферье предположила, что ее питомца по кличке Ферн украли, и обратилась к полицейским. Вместе с другими добровольцами они начала поиски по всему району, однако они не увенчались успехом. Тогда британка создала поисковую группу на Facebook, которая собрала более десяти тысяч подписчиков за несколько лет.

На прошлой неделе мужчина, пожелавший сохранить анонимность, нашел Ферн на улице и отвел ее к ветеринару. В клинике собаке отсканировали микрочип и позвонили семье. Хозяйка собрала своих детей и вместе с мужем поехала на юго-восток Англии, чтобы увидеть питомца.

«В тот момент, когда дверь открылась, я сразу поняла, что это она, — сказала Ферье. — Ферн прошла мимо меня, потом обернулась и, я не знаю, почувствовала, что узнала нас, а потом начала вилять хвостом».

На кадрах видно, как британка гладит своего пса и радуется встречи. Собака проявляет внимание к хозяйке и встает на задние лапы. Животное подходит и к другим членам семьи.