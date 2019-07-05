Семья нашла потерянную собаку спустя шесть лет

Пес исчез в апреле 2013 года. Его хозяйка Джоди Ферье предположила, что ее питомца по кличке Ферн украли, и обратилась в полицию. Вместе с другими добровольцами они начала поиски по всему району, однако они не увенчались успехом. Тогда британка создала поисковую группу на Facebook, которая собрала более десяти тысяч подписчиков за несколько лет.

На прошлой неделе мужчина, пожелавший сохранить анонимность, нашел Ферн на улице и отвел ее к ветеринару. В клинике собаке отсканировали микрочип и позвонили хозяйке, которая с мужем и детьми отправилась на юго-восток Англии.

«В тот момент, когда дверь открылась, я сразу поняла, что это она, — сказала Ферье. — Ферн прошла мимо меня, потом обернулась, и я почувствовала, что она узнала нас, а потом начала вилять хвостом».

На кадрах видно, как британка гладит своего пса и радуется встрече. Собака проявляет внимание к хозяйке и встает на задние лапы, потом подходит и к другим членам семьи.