Оказалось, многие владельцы кошек в Эстонии нарушают Закон о защите животных

На прошлой неделе публиковалась новость, что в Эстонии домашние кошки убивают 11 миллионов птиц в год. Тема горячо обсуждалась в соцсетях, многие высказались, что обвинять кошек несправедливо, и что это естественный отбор, сообщается в пресс-сообщении Эстонского общества защиты животных.

«Конечно нельзя назвать естественным отбором убийство птиц кошками. Речь идет о домашних животных, а не о диких. Домашние кошки не убивают для добычи пропитания, а ради развлечения. Владелец домашнего питомца обязан кормить свою кошку, а если она ищет пропитания на стороне, это значит, что владелец не выполняет свои обязанности», – комментирует специалист Эстонского общества защиты животных Маргит Мидро.

На самом деле птиц от домашних кошек защишает закон, которые не разрешает кошкам бродить по улицам, то есть быть вне дома. Проблема во владельцах кошек, которые не собладают закон и отпускают животное погулять без надзора, думая, что с ним ничего не случится. Все зависит от воспитания и привычек животного. Не стоит забывать, что вне дома животное поджидают разные опасности, отпуская его на волю, вы рискуете. Возможно, питомец вернется с травмой или не вернется домой вовсе.

Если отпустить кошку бродить, она может… попасть под машину

попасть в руки недоброжелателей

получить инфекцию от других животных

стать жертвой нападения другой кошки, собаки или лесного зверя

убить птицу или другое мелкое животное

получить нежелательно потомство