Фото: найденный на улице дегу ищет новый дом

Тартуский приют для бездомных животных сообщил на своей странице в Facebook, что найденный на улице Тяхтвере дегу ищет нового владельца.
Дегу - это южноамериканский грызун, распространенный на территории Боливии, Перу, Чили и Аргентины, предпочитающий каменистые биотопы, поросшие кустарником. Длина тела от 9 до 22 см, длина хвоста 65-105 мм. Весят в среднем от 100-500 граммов.
Дегу активный и любознательный. Согласно описанию, он любит людей. Ему нравится есть, сидя у кого-нибудь на руках, и грызун абсолютно не против, если новый хозяин будет чесать ему за ушком.