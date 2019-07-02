Фото: найденный на улице дегу ищет новый дом

Дегу - это южноамериканский грызун, распространенный на территории Боливии, Перу, Чили и Аргентины, предпочитающий каменистые биотопы, поросшие кустарником. Длина тела от 9 до 22 см, длина хвоста 65-105 мм. Весят в среднем от 100-500 граммов.

Дегу активный и любознательный. Согласно описанию, он любит людей. Ему нравится есть, сидя у кого-нибудь на руках, и грызун абсолютно не против, если новый хозяин будет чесать ему за ушком.