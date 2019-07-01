Спасателям не удалось спасти всех птиц, замурованных заживо в доме в Ласнамяэ

29 июня, в субботу, по запросу Инспекции окружающей среды, работники Спасательного департамента отправились вскрывать замурованные в ходе строительных работ вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что там есть птицы, и выпустить оказавшихся в ловушке на свободу. В субботу были спасены три стрижа, в воскресенье из вскрытых вентиляционных отверстий вылетели еще две птицы.

На данный момент один из стрижей, спасенных в субботу, умер, так как его оперение было испачкано силиконом, использованным во время строительных работ на крыше дома, который не удалось очистить. В вентиляционных отверстиях были также обнаружены два мертвых стрижа.

Всего спасатели открыли 34 вентиляционных отверстия под крышей девятиэтажного дома. Гнезда были не во всех отверстиях. В нескольких гнездах еще были отложены яйца, и стрижи стали вновь залетать в вентиляцию.

Инспекция окружающей среды начала производство о проступке для выяснения обстоятельств и виновника произошедшего. За нарушение Закона об охране природы предусмотрен штраф физическому лицу до 600 евро, юридическому – до 1300 евро.