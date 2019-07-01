Видео: найденное в лесу привело в ужас эту семью

"Этого ежика я нашел в нашем лесу сегодня утром, он слепо шел по тропинке. Голова зверька застряла в стаканчике из-под мороженого, от которого он никак не мог освободиться. Я сейчас попытаюсь ему помочь, потому что в лесу мне это сделать не удалось. Покажите это своим детям!" - говорит Нормунд Хаминскис, нашедший бедолагу-ежа.

На кадрах видно, как мордочка зверька застряла в пластиковой крышке от стаканчика для мороженого. Нормунд немного надломил пластмассу, и ему удалось освободить ежика.

Видео: Ежик застрял в стаканчике из-под мороженого

Между тем опубликовавшая видео Эвия Хаминска подчеркнула, что их семья ежедневно приносит из леса поблизости "целый пакет с пластиком, бутылками".

"Я не понимаю, что происходит в головах людей, которые просто все бросают на землю... И не собираюсь понимать! Такое у них сознание", - написала женщина.

Портал Apollo связался с Эвией и выяснил, что еж был найден в лесу Шмерли. По словам женщины, она живет в этом районе уже десять лет и не первый раз сталкивается с людской безолаберностью.