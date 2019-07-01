Видео: найденное в лесу привело в ужас эту семью

В соцсети Facebook набирает популярность видеоролик, который опубликовала рижанка Эвия Хаминска. Муж женщины подобрал в лесу ежика, который в прямом смысле пострадал от человеческой безответственности. Бедный зверек застрял в стаканчике из-под мороженого.
"Этого ежика я нашел в нашем лесу сегодня утром, он слепо шел по тропинке. Голова зверька застряла в стаканчике из-под мороженого, от которого он никак не мог освободиться. Я сейчас попытаюсь ему помочь, потому что в лесу мне это сделать не удалось. Покажите это своим детям!" - говорит Нормунд Хаминскис, нашедший бедолагу-ежа.
На кадрах видно, как мордочка зверька застряла в пластиковой крышке от стаканчика для мороженого. Нормунд немного надломил пластмассу, и ему удалось освободить ежика.
Видео: Ежик застрял в стаканчике из-под мороженого
Между тем опубликовавшая видео Эвия Хаминска подчеркнула, что их семья ежедневно приносит из леса поблизости "целый пакет с пластиком, бутылками".
"Я не понимаю, что происходит в головах людей, которые просто все бросают на землю... И не собираюсь понимать! Такое у них сознание", - написала женщина.
Портал Apollo связался с Эвией и выяснил, что еж был найден в лесу Шмерли. По словам женщины, она живет в этом районе уже десять лет и не первый раз сталкивается с людской безолаберностью.
Эвия рассказала, что около леса часто можно видеть бездомных. Она отметила, что на грязных лесных тропах можно найти не только пластмассовые бутылки и различные бытовые отходы, но и шприцы.