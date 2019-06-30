Япония возобновляет коммерческий лов китов

Япония впервые за 30 лет возвращается к китобойному промыслу в коммерческих целях. Это происходит после того, как Токио в 2018 году объявил о выходе с 1 июля 2019 года из состава Международной комиссии по промыслу китов (IWC), что вызвало возмущение экологов. Недовольны были и те страны, где китобойный промысел считают устаревшим и вредным. Между тем охота на китов, как сообщает в воскресенье, 30 июня, агентство AFP, будет вестись в небольших объемах и далеко от международных охраняемых вод.