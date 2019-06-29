Замуровали заживо: в Ласнамяэ развернули операцию по спасению птиц
В Таллинне в многоквартирном доме на улице Кярбери на этой неделе в вентиляционном отверстии были замурованы птицы, на данный момент спасены два черных стрижа. Операция по спасению птиц продолжается, сообщает Инспекция окружающей среды.
Сегодня, 29 июня, по запросу Инспекции окружающей среды, работники Спасательного департамента отправились вскрывать замурованные вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что там есть птицы, и выпустить оказавшихся в ловушке на свободу.
На основании поступившей в инспекцию информации, инспекторы в четверг, 27 июня отправились проверить ситуацию, но первоначальная проверка не привела к обнаружению нарушений. Были выслушаны объяснения председателя товарищества и были осмотрены проведенные на крыше работы. Также побеседовали с исполнителем работ, который сказал, что отверстия перед заливкой проверили и убедились, что в них нет гнезд.
После публикации статьи в СМИ с инспекцией связался житель дома, который был уверен, что в вентиляционных отверстиях есть гнезда ласточек и он был готов дать показания.
В пятницу утром инспекторы вновь пришли на место, взяли показания у свидетеля и начали на основании этого производство. Инспекция передала квартирному товариществу Кярбери, 8 распоряжение немедленно открыть замурованные в ходе строительных работ вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить птицам доступ к их гнездам. Поскольку у квартирного товарищества не было технической возможности выполнить распоряжение, Инспекция окружающей среды обратилась к Спасательному департаменту.
Поскольку в первом открытом спасателями вентиляционном отверстии нашли двух черных стрижей, это стало доказательством наличия там гнезд и птиц, поэтому будут открыты все отверстия.
«Надеемся, что спасательная операция пройдет успешно и всех попавших в ловушку птиц удастся спасти. Благодарим спасателей, которые так быстро отреагировали на наш вызов и пришли на помощь», - сказал руководитель Харьюмааского бюро Инспекции окружающей среды Неэме Кассь.