Замуровали заживо: в Ласнамяэ развернули операцию по спасению птиц

Сегодня, 29 июня, по запросу Инспекции окружающей среды, работники Спасательного департамента отправились вскрывать замурованные вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что там есть птицы, и выпустить оказавшихся в ловушке на свободу.

На основании поступившей в инспекцию информации, инспекторы в четверг, 27 июня отправились проверить ситуацию, но первоначальная проверка не привела к обнаружению нарушений. Были выслушаны объяснения председателя товарищества и были осмотрены проведенные на крыше работы. Также побеседовали с исполнителем работ, который сказал, что отверстия перед заливкой проверили и убедились, что в них нет гнезд.

После публикации статьи в СМИ с инспекцией связался житель дома, который был уверен, что в вентиляционных отверстиях есть гнезда ласточек и он был готов дать показания.

В пятницу утром инспекторы вновь пришли на место, взяли показания у свидетеля и начали на основании этого производство. Инспекция передала квартирному товариществу Кярбери, 8 распоряжение немедленно открыть замурованные в ходе строительных работ вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить птицам доступ к их гнездам. Поскольку у квартирного товарищества не было технической возможности выполнить распоряжение, Инспекция окружающей среды обратилась к Спасательному департаменту.

Поскольку в первом открытом спасателями вентиляционном отверстии нашли двух черных стрижей, это стало доказательством наличия там гнезд и птиц, поэтому будут открыты все отверстия.