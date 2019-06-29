Видео читателя: медведи вальяжно разгуливают по улицам города

Медведей видели в Валга в 4.34. По словам автора видео, он сообщил о животных также спасателям, но позже косолапых найти не удалось.

Хотя медведь может показаться большим и неуклюжем животным, на самом деле он очень проворный. «В Центральной Сибири человек для медведя медленно бегающая еда и без оружия нельзя трогаться с места», - объясняет опытный охотник. Он надеется, что в Эстонии все не зайдет так далеко. Нелюдимый медведь при виде человека сразу пускается в бегство.