Видео читателя: медведи вальяжно разгуливают по улицам города

В Валга сегодня рано утром была замечена пара медведей, которых заснял читатель Lõuna-Eesti Postimees.
Медведей видели в Валга в 4.34. По словам автора видео, он сообщил о животных также спасателям, но позже косолапых найти не удалось.
В Facebook сегодня было опубликовано видео еще одного очевидца.
Хотя медведь может показаться большим и неуклюжем животным, на самом деле он очень проворный. «В Центральной Сибири человек для медведя медленно бегающая еда и без оружия нельзя трогаться с места», - объясняет опытный охотник. Он надеется, что в Эстонии все не зайдет так далеко. Нелюдимый медведь при виде человека сразу пускается в бегство.
Сезон охоты на медведей начнется 1 августа и продлится до 30 октября.