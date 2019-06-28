Видео: в Эстонии выбрали самых красивых коров

За почетный титул "Мисс буренка Эстонии 2019" боролись почти 90 коров c 20-ти разных ферм со всех уголков Эстонии.
Главные лавры в этом году достались буренкам с фермы Põlva Agro и фермы Tartu Agro, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Я очень рада, когда наших коров оценивают судьи из-за границы. Они из огромного количества конкурсанток выбрали именно нашу буренку, значит я шла по правильному пути", - сказала представитель Tartu Agro Малль Родим.
Судья датчанин Мортен Холленсен прежде всего смотрел на породу коровы, на состояние копыт и ее внешние характеристики.