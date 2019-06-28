В Эстонии медвежонок попал под машину: чиновники не смогли договориться и бросили животное

Дежурный инспектор Инспекции окружающей среды вечером 20 июня получил сообщение о пострадавшем в ДТП медвежонке. По словам дежурного оператора на номере 1313, находившийся на месте происшествия охотник не знал, что делать с медвежонком, передает Elu24.

Хотя, как правило, о таких событиях Инспекцию окружающей среды не оповещают, дежурный инспектор Кайса Путк и инспектор Кайри Лаак-Рандоя решили, что для лучшего понимания ситуации следует ехать на место.

Добираясь до места, неоднократно пытались дозвониться до главного специалиста из бюро охоты и гидробиоса Департамента окружающей среды Яана Сиймсона, поскольку, насколько известно, он занимается помощью находящимся в беспомощном состоянии животным.

Но на звонки инспекторов никто не отвечал.

На месте происшествия инспекторов ждал председатель Общества охотников Ваймаствере Алари Пяэрен, в автомобиле которого был медвежонок. На его задней лапе была открытая лапа, других внешних повреждений у него заметно не было. Медвежонок был спокойным и бодрым.

Согласно статье 62 пункту 1 Закона об охране природы, устранение обстоятельств, вызвавших беспомощное состояние животного, а также транспортировку оказавшегося в беспомощном состоянии или раненого животного и возвращение его в природную среду организует Спасательный департамент или Департамент окружающей среды. Из разговора с охотником выяснилось, что до инспекторов на месте побывали как Спасательный департамент, так и представитель Департамента окружающей среды Тоомас Выйме.

Насколько известно, представители департаментов не смогли договориться о судьбе медвежонка, поскольку, по оценке представителя Общества охотников и Спасательного департамента, травмы медвежонка не настолько большие, чтобы его умертвить на месте. По словам представителя Союза защиты животным, у чиновника Департамента окружающей среды Тоомас Выйме с собой было огнестрельное оружие и он бы за то, чтобы умертвить животное на месте.

Спор закончился тем, что чиновники покинули место происшествия.

Когда приехали инспекторы Инспекции окружающей среды на месте был только охотник. Поскольку с Департаментом окружающей среды связаться не удалось, инспектор Кайри Лаак-Ранлдоя позвонила в Эстонский союз защиты животных и попросила помощи в восстановлении медвежонка. Инспектора попросили доставить животное в находящуюся в Тарту ветеринарную клинику Felivet, где ему оказали первую помощь.