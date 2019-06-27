В Пыхьяской префектуре торжественно проводили на пенсию служебную собаку Ники. Восьмилетний Ники - бельгийская овчарка, за свою службу он задерживал грабителей, находил заблудившихся людей и находил потерянные вещи, сообщила пресс-служба полиции.
В этом году Таллиннский клуб Rotary назвал Ники лучшей служебной собакой Департамента полиции и погранохраны, а его хозяина Тыниса Ланда – лучшим кинологом. После выхода на пенсию Ники останется жить, как и все другие четвероногие "полицейские", со своим хозяином у него дома.