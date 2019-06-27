Фото: в Пыхьяской префектуре торжественно проводили на пенсию служебную собаку Ники

В этом году Таллиннский клуб Rotary назвал Ники лучшей служебной собакой Департамента полиции и погранохраны, а его хозяина Тыниса Ланда – лучшим кинологом. После выхода на пенсию Ники останется жить, как и все другие четвероногие "полицейские", со своим хозяином у него дома.