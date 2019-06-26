Видео: медведица с детенышами напала на пенсионерку

Инцидент произошел 22 июня. Медведица с двумя детенышами набросилась на 80-летнюю женщину около ее дома. Пострадавшая получила незначительные ранения, в настоящий момент ее здоровью ничего не угрожает. Местные власти планируют найти и застрелить хищницу, учитывая, что это не первый случай нападения в этом районе. Также они попросили жителей не покидать свои дома в утренние и ночные часы.

Правительство Словении также намерено разработать закон об истреблении десятков волков и медведей, так как их численность превысила допустимые значения для страны с населением в два миллиона человек. Активисты выступили против принятия подобных мер, однако чиновники настаивают на этом, учитывая всплеск нападений хищных животных на скот.