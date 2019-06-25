В Финляндии полиция приняла домашних питомцев за бродячих собак и застрелила их
В Финляндии полиция приняла домашних питомцев за бродячих собак и застрелила их – прокурор не стал выдвигать обвинений. Он обосновал это тем, что полицейский, принявший решение застрелить собак, имел весомые на то причины, передает Yle.
Государственный прокурор не стал выдвигать обвинений против полицейского, который 27 мая текущего года отдал приказ застрелить трех передвигавшихся по улицам городе Иматра собак. Владелец животных требовал разбирательства дела в суде.
Три дворняжки сбежали с участка владельца, который заявил о пропаже в местный собачий приют, однако не связался со службой спасения.
Местные приняли беглецов за бродячих собак из России
Многие жители Иматра заметили бегавших по улицам собак и сообщили в службу спасения, которая передала информацию полицейскому патрулю. Полицейские выследили собак и связались со старшим комиссаром, который дал разрешение застрелить бродячих животных.
Время от времени в Иматра с российской стороны проникают бродячие собаки из России.
У собак не было ошейников
Оценка комиссара была основана на информации, переданной патрулем, согласно которой у собак не было ошейников, а их поведение не указывало на то, что это были домашние животные. Собаки не подпускали к себе людей, а хаотично перебегали через шоссе и обратно. Жители района были озабочены своей безопасностью, и полиция вынуждена была запретить детям на велосипедах передвигаться на территории.
Предварительного расследования не будет
Согласно прокурору, комиссар, отдавший указания об уничтожении собак, не нарушал закон, а следовательно, нет нужды проводить предварительное расследование. По словам прокурора, у полиции были все основания принять собак за бродячих. Учитывая риск, который могут представлять бродячие собаки с российской стороны, решение полиции было обоснованным, заключил прокурор.