В Финляндии полиция приняла домашних питомцев за бродячих собак и застрелила их

Государственный прокурор не стал выдвигать обвинений против полицейского, который 27 мая текущего года отдал приказ застрелить трех передвигавшихся по улицам городе Иматра собак. Владелец животных требовал разбирательства дела в суде.

Три дворняжки сбежали с участка владельца, который заявил о пропаже в местный собачий приют, однако не связался со службой спасения.

Местные приняли беглецов за бродячих собак из России

Многие жители Иматра заметили бегавших по улицам собак и сообщили в службу спасения, которая передала информацию полицейскому патрулю. Полицейские выследили собак и связались со старшим комиссаром, который дал разрешение застрелить бродячих животных.

Время от времени в Иматра с российской стороны проникают бродячие собаки из России.

У собак не было ошейников

Оценка комиссара была основана на информации, переданной патрулем, согласно которой у собак не было ошейников, а их поведение не указывало на то, что это были домашние животные. Собаки не подпускали к себе людей, а хаотично перебегали через шоссе и обратно. Жители района были озабочены своей безопасностью, и полиция вынуждена была запретить детям на велосипедах передвигаться на территории.

Предварительного расследования не будет