Экзотический кот покалечил мать и ребенка

Инцидент произошел в воскресенье утром, 19 июня, в городе Блумингтон. Каракал напал на шестилетнего ребенка, однако мать смогла отогнать животное. На кадрах, снятых прохожим через окно дома, виден небольшой кот рыжего окраса, похожего на рысь.

«Оно слоняется тут по улице. Похоже на рысь», — говорит очевидец. Женщина, находящаяся рядом, посоветовала позвонить в службу экстренной помощи.

На место прибыла полиция. Кот набросился на одного из полицейских и представителя службы по контролю за животными. Агрессивного зверя пришлось застрелить.

В результате произошедшего мать и ребенок получили незначительные укусы и царапины. Пострадавших доставили в больницу на осмотр.