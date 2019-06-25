Лесные страсти продолжаются: в Ида-Вирумаа утопили собаку, а не прославившегося на весь мир волка

Утром 23 июня в Общество охотников Эстонии поступило сообщение, что в карьере Айду в Ида-Вирумаа под водой было найдено животное прикрепленное цепью к камню. Сначала информатор посчитал, что это собака, но потом вспомнил о резком исчезновении сигнала с маячка волка. Визуально было невозможно точно установить, о ком идет речь. Поскольку нашедший животное знал, что Общество охотников активно занимается сбором информации о пропавшем волке, гражданин решил сообщить обществу о своей находке.