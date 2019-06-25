Помните прославившегося на весь мир волка? Этот эстонский лисенок может повторить его успех!
На прошлой неделе в Ярвамаа Ахто Тяпси столкнулся с лисенком, который отдыхал в траве возле отдаленного шоссе. Незнакомец привлек внимание лисенка и тот с любопытством подошел к его автомобилю.
«Когда автомобиль Ахто остановился на обочине, детеныш лисы показался из травы, - передает Looduskalender.ee. - Для лисенка пришелец на своей гудящей машине стал требующим изучения неизвестным объектом. И для приобретения жизненного опыта объект нужно было осмотреть. Лисенок даже забрался под машину, а потом убежал в безопасные и знакомые кусты».
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