Помните прославившегося на весь мир волка? Этот эстонский лисенок может повторить его успех!

«Когда автомобиль Ахто остановился на обочине, детеныш лисы показался из травы, - передает Looduskalender.ee. - Для лисенка пришелец на своей гудящей машине стал требующим изучения неизвестным объектом. И для приобретения жизненного опыта объект нужно было осмотреть. Лисенок даже забрался под машину, а потом убежал в безопасные и знакомые кусты».