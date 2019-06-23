Поиски прославившегося на весь мир эстонского волка завершены: в Ида-Вирумаа найден труп утопленного животного

Утром 23 июня в Общество охотников Эстонии поступило сообщение, что в карьере Айду в Ида-Вирумаа под водой было найдено животное прикрепленное цепью к камню, пишет Pärnu Postimees.

Сначала информатор посчитал, что это собака, но потом вспомнил о резком исчезновении сигнала с маячка волка. Визуально невозможно точно установить, о ком идет речь. Поскольку нашедший животное знал, что Общество охотников активно занимается сбором информации по поводу пропавшего волка, гражданин решил сообщить обществу о своей находке.

Общество решило быстро проверить переданную информацию и незамедлительно отправили группу экспертов из Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа. Через час место было найдено. «Под водой в карьере Айду был виден образ животного, голова которого была направлена на дно, а хвост наверх. Внешне точно нельзя было сказать, речь идет о собаке или волке», - говорится на сайте Общества охотников Эстонии.

Поскольку речь может идти о месте нарушения закона и доказательствах, эксперты решили сами ничего не предпринимать. «Посчитали правильным, чтобы делом занимались компетентные учреждения и люди, - сообщает Общество охранников. - О ком бы речь не шла, Общество охотников Эстонии считает это деяние изуверским и надеется, что компетентные учреждения выяснят, кто и по какой причине это совершил. Также мы осуждаем это и надеемся, что виновные будут наказаны», - говорится на сайте Общества охотников.

Специалисты Агентства окружающей среды ранее отправились расследовать обстоятельства пропажи волка в Вирумаа, где находилось его последнее известное местоположение. Сегодня расследование было завершено.

Пресс-секретарь Агентства окружающей среды Вальдо Яхило сказал Postimees, что в начале новой недели работники расскажут, какие данные были собраны и куда привели поиски волка и что случилось с GPS. «Во вторник или в среду расскажем следственным органам или общественности, что случилось с волком», - говорит Яхило.

Агентство окружающей среды не подтвердило и не опровергло, что найденное в карьере Айду животное — это тот самый волк.

Водоем в карьере Айду. ФОТО: Erakogu