Почему охота на слонов может помочь сохранить природу

Во время селекции акул в Западной Австралии в 2014 году были убиты многие хищники других видов.

В апреле этого года суд в Австралии обнаружил доказательства того, что убийство акул не сокращает число их нападений, и в итоге селекция акул в районе Большого Барьерного рифа была запрещена.

"Высокий уровень конфликта"

Слоны потребляют около 270 кг еды в день и в процессе кормления нередко разоряют огороды и валят деревья.

Власти Ботсваны говорят, что главным фактором, определившим снятие запрета на охоту на слонов, стал "высокий уровень конфликта" людей и слонов и его влияние на жизнедеятельность.

В стране есть обширная заповедная зона для 130 тыс. слонов, но более 27 тыс. из них живут за пределами этой резервации и часто вблизи от людей. Они разоряют огороды и приносят огромные убытки фермерам.

Охота на диких зверей в качестве селекционной меры по-разному работает в разных странах Африки.

По данным газеты New York Times, в Намибии и Зимбабве эта стратегия действительно помогла улучшить популяцию животных. При этом в Танзании охота лишь подстегнула рост коррупции и поставила под угрозу некоторые виды.

Слоны, браконьеры и туристы

Как писал журнал National Geographic, в целом в Африке остро стоит проблема массового убийства слонов браконьерами, но Ботсване пока удается избегать этого кризиса.

Сторонники запрета на охоту, в частности, утверждают, что она может подорвать развитие туристической отрасли в стране, поскольку туристы приезжают в Ботсвану именно для того, чтобы посмотреть на животных. Если же от слонов начнут избавляться, то и путешественников станет меньше.

Противники этой меры, в свою очередь, упирают на то, что огромные стада слонов вытаптывают деревья, убивают сельский скот и разоряют хозяйства, тем самым нанося серьезный вред как экосистеме, так и экономике страны.

Во многих деревнях сельские жители даже не решаются выходить из своих домов после наступления темноты, так как опасаются, что их может затоптать слон.

Кроме того, ученые утверждают, что грамотный отбор слонов при выборочной охоте в перспективе поможет улучшить генетические характеристики животных, так как охоте подвергаются лишь взрослые и проблемные особи.

"Быстрое решение"

Слоны живут долго. Они размножаются не столь активно, как тигры, но отсутствие хищников поблизости и жизнь в крупных стадах резко повышают их выживаемость.

По данным экспертов Университета Претории, в среднем самка слона производит на свет 12 детенышей за свою жизнь длиной в 60 лет.

Для многих стран сокращение популяции слонов является быстрым решением проблем.

"Возобновление ограниченной охоты поможет сельским общинам получить финансовую прибыль и снизить количество проблем, приносимых слонами", - говорит ветеринарный консультант из Ботсваны Эрик Веррейн.