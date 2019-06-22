В Канаде слон покалечил дрессировщика

Телеканал, ссылаясь на полицейских, отмечает, что получивший ранения 30-летний мужчина был отправлен в больницу воздушным транспортом.

Представитель службы скорой помощи рассказал CTV, что дрессировщик получил «серьезные травмы». Других подробностей инцидента не сообщается.

Ранее в июне в одном из национальных парков Таиланда дикие слоны напалина спящую семейную пару. В том же месяце в Национальном парке Крюгера, расположенном на территории ЮАР, стадо слонов атаковало на автомобиль.