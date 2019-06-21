В Обществе защиты животных рассказали, как жители Эстонии непреднамеренно убивают своих питомцев

Эстонское Общество защиты животных в пятницу обратилось к владельцам домашних животных с просьбой не оставлять своих питомцев в машине, особенно в жару.
Люди и животные по-разному переносят высокие температуры. Жара свыше 30 градусов может спровоцировать смерть животного, если содержать его в неподходящих условиях, пишет BNS.
К сожалению, по-прежнему имеют место случаи, когда люди, отправляясь в магазин, оставляют своих питомцев в автомобиле, считая, что, если вернутся быстро или оставят окно приоткрытым, то ничего не случится. На самом деле температура в автомобиле, даже при открытом окне, за считанные минуты повышается вдвое, сообщили в обществе.
«По-прежнему можно встретить в жаркий день на парковках автомобили с приоткрытыми окнами, в которых находятся задыхающиеся собаки. Даже в умеренно теплый день оставлять собак в автомобиле опасно, и приоткрытое окно абсолютно точно не спасет вашего питомца от перегрева, как и парковка в тени или в парковочном доме», – пояснила член правления эстонского Общества защиты животных Яна Адамсонс.
«Если вы увидите в жаркий день припаркованный автомобиль, в котором находится оставленная в одиночестве собака, стоит срочно связаться с Центром тревоги по номеру 112. По номеру автомобиля полиция может определить владельца и связаться с ним», – подчеркнула Адамсонс.