Фото и видео: семья лебедей проделала длинный путь по Таллинну

«Информацию о семье лебедей, в итоге успешно добравшейся до моря, мы получили в 7.58 утра. В 8.15 первый наш доброволец прибыл на место, а в 9.15 преодолевшая длинный путь семья добралась до цели – ручья, ведущего в море», - рассказали защитники животных.

Они начали выяснять, откуда лебеди начали свой путь и нашли в социальной сети несколько сообщений, проливших свет на этот вопрос.

Такой путь предположительно проделала семья лебедей. ФОТО: Общество защиты диких животных

В сообщении Натальи Староверовой говорится, что семью лебедей видели рано утром, около 7.15 в Таллинне у автобусной остановки «Сыба». После их заметили на кругу в Хааберсти, откуда они проследовали на парковку торгового центра: «К этому моменту на помощь к заблудившейся семье уже подоспели как охранники, так и наши добровольцы, и дальнейший путь был уже прямым и безопасным».

После того, как лебеди дошли до парковки торгового центра, их путь уже стал более целенаправленным и безопасным. ФОТО: Общество защиты диких животных