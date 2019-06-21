Медведи из Эстонии перебираются в соседнюю Латвию. По словам охотников приграничного латвийского города Валка, прирост численности медведей в Северной Латвии объясняется миграцией животных из Эстонии. Об этом пишет газета Lõuna-Eesti Postimees.
По данным издания, двух медведей видели на прошлой неделе в северной части Латвии у деревни Эргеме, всего в нескольких десятках километров от Валка. Журналист местной газеты Ziemeļlatvija связался с местными охотниками, которые сообщили, что численность медведей в окрестностях Валка действительно возросла.
Охотники уверены, что медведи мигрируют в Латвию из Эстонии.
Редактор Ziemeļlatvija Ансе Андреева-Эмпеле напомнила, что сейчас в Латвии охота на медведей не разрешена.