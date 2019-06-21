Медведи из Эстонии перебираются в соседнюю Латвию

По данным издания, двух медведей видели на прошлой неделе в северной части Латвии у деревни Эргеме, всего в нескольких десятках километров от Валка. Журналист местной газеты Ziemeļlatvija связался с местными охотниками, которые сообщили, что численность медведей в окрестностях Валка действительно возросла.