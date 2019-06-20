До того, как бесследно исчезнуть, знаменитый волк обрел друга и пристанище

По словам Кюбарсеппа, который 20 лет занимается наблюдением за волками и лично устанавливал датчик движения прославившемуся на весь мир животному из Эстонии, когда первые пару дней с GPS-маячка волка не поступало информации, он и не думал переживать. Иногда сигнал может не поступать, если спутниковая служба перегружена. «Но когда был уже четвертый и пятый дни, я забеспокоился, что что-то случилось», - рассказал он. Тогда пошли слухи, что в Вирумаа застрелили волка с датчиком движения, передает Pärnu Postimees.

За вчерашний день, который Кюбарсепп провел в лесу, он не обнаружил ничего, что подтверждало бы гибель волка или то, что он по-прежнему жив. «Пока не имею возможности сказать ничего конкретное, могу лишь комментировать то, что сам вижу», - отметил он. Спекулировать он не захотел: «А если потом выяснится, что датчик сломался, а волк жив? У нас сейчас нет никаких доказательств, что его застрелили».

Но и в то, что устройство сломалось, специалисту верится с трудом: это надежная система, и если программное обеспечение выйдет из строя, какая-нибудь часть устройства все равно будет работать. В настоящее время соединение полностью пропало. «Скверная история, как ни крути», - признал Кюбарсепп.

По его словам, последние два месяца волк обосновался на границе Ида- и Ляэне-Вирумаа, в районе заповедника Сиртсу. «Он жил там почти два месяца. Не хватило трех дней», - сказал Кюбарсепп, который следил за жизнью волка каждый день.