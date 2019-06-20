Пьяный мужчина задушил котенка и получил условный срок

Согласно обвинению, 21 апреля этого года Алексей, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, намеренно задушил одномесячного котенка своей сожительницы. Преступление он совершил на глазах женщины, причинив ей тяжелые моральные страдания, передает Rus.ERR .

В ходе согласительного производства он был признан виновным в жестоком обращении с животным. Суд наказал его девятимесячным лишением свободы, однако отбывать срок мужчине не придется - вместо этого он должен будет отработать на государство 268 часов общественно-полезных работ.