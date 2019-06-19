Прославившийся на весь мир эстонский волк бесследно исчез

Последний раз его видели в позапрошлом месяце. «Самый известный в Эстонии и, вероятно, в мире волк убит. Спасенный в феврале из ледяной воды на плотине Синди и позже обогретый нашими людьми и снабженный маячком молодой волк был отпущен в Вирумаа», - написал в социальных сетях член Рийгикогу Пеэтер Эрнитс (Эстонская консервативная народная партия).

Эрнитс сказал Postimees, что его источники подтверждают этот факт: «Теперь идет операция по выяснению обстоятельств произошедшего».

Пирет Киристая из Агентства окружающей среды подтвердила, что маячок волка не дает сигнал более недели. «Но мы разберемся, в чем дело», - пообещала она.

Работающий в волости Кадрина охотник Юри Селтер считает, что это все слухи. «Ничего подобного не слышал. Считаю, что это маловероятно. Даже охотники так их не убивают», - сказал он Postimees.

Селтер исключил и браконьерство. «Если это браконьеры, то они предпочтут лося, а не волка», - объяснил охотник.