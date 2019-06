Ученые раскрыли секрет щенячьего взгляда

"Мы получили убедительные свидетельства того, что у собак после одомашнивания появились новые мышцы, которые позволяют им, в отличие от волков, менять положение бровей", - говорит руководитель исследования, профессор Джулианна Камински из Портсмутского университета в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA.