Редчайшего голубого лобстера спасли от съедения

Нейтан Никерсон заметил необычного омара среди других в сетях рыбаков, поставляющих для его ресторана морепродукты. Американец распорядился поместить особь в отдельный аквариум, а не отправлять на кухню. Ресторатор планирует неделю демонстрировать его посетителям, а затем подарить океанариуму.

«Я хочу, чтобы дети посмотрели на него и заинтересовались жизнью морских обитателей. Может быть, кто-то из них станет морским биологом», — объяснил Никерсон.

Владельца ресторана просили отпустить омара в океан, однако он счел это опасным для морского существа — возле полуострова Кейп-Код, на котором расположен ресторан, песчаное дно, а лобстеры предпочитают каменистое. «Ему будет негде спрятаться. Они любят каменистое дно, к тому же здесь уставлены тысячи ловушек. Я уверен, его опять поймают», — отметил американец.