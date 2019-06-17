Фото: на острове Муху родился зебренок

Вчера утром на страусиной ферме острова Муху на свет появился детеныш зебры. Желают взглянуть на него могут прихватить морковку, пишет Lemmik.
Страусиная фирма поделилась в социальных сетях радостной новостью и добавила, что рождение зебры - долгожданное событие. Вскоре после рождения проворный зебренок уже резвился на территории фермы под присмотром своей матери.
Первая зебра Земфира появилась на свет на расположенной в деревне Наутсе страусиной ферме 28 июля 2016 года, а ее брат Розин - 31 января 2018 года.