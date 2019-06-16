В Чудском озере массово гибнет рыба

Инспекция окружающей среды каждый год чистит Чудское озеро от брошенных рыбаками сетей. Такие операции проводятся уже более десяти лет подряд, но улучшения ситуации на озере пока не наблюдается: в оставленных в озере сетях гибнут сотни тонн ценной рыбы, передает Rus.ERR.