В Чудском озере массово гибнет рыба

Инспекция окружающей среды каждый год чистит Чудское озеро от брошенных рыбаками сетей. Такие операции проводятся уже более десяти лет подряд, но улучшения ситуации на озере пока не наблюдается: в оставленных в озере сетях гибнут сотни тонн ценной рыбы, передает Rus.ERR.
Главный инспектор отдела по охране рыб Инспекции окружающей среды Иво Каськ рассказал "Радио 4", что ведомство каждый год проводит работу по очистке озера от брошенных рыболовецких сетей. Такие же меры принимает и российская сторона.
"Трудно оценить объем ущерба, но каждый год мы забираем около 600 старых сетей, и в каждой из них — около 20-30 кг мертвой рыбы", — сказал Каськ.