Американка показала кота с огромными лишними пальцами

По словам хозяйки, у Маршалла полидактилия — анатомическое отклонение, характеризующееся большим, чем в норме, количеством пальцев. Лишние пальцы на передних лапах кота настолько большие, что напоминают еще одну лапу. Дэй признается, что животное может выпускать из них когти так же, как и из остальных пальцев.

Маршалл использует свою особенность для того, чтобы лучше взбираться на столбы вокруг дома. Многие люди считают его милым и знакомятся с Дэй, по ее собственным словам, только ради кота.

Девушка нашла питомца на улице зимой. «Он выбежал из-под крыльца навстречу мне и моей подруге, несмотря на то, что рядом была огромная собака. Я принесла его домой согреться, он уснул у меня на пальто, и я не смогла с ним расстаться», — поделилась воспоминаниями Дэй.