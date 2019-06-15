Фото и видео: выпрыгнувший из окна второго этажа щенок сломал обе передние лапы

"Подождите и меня! Я хочу гулять! Возьмите меня с собой! Собак нельзя бросать!", сказал бы, вероятно, Роки, если бы мы понимали собачий язык. И привыкший всегда сопровождать хозяев щенок выпрыгнул в открытое окно второго этажа. Догнать семью, отводившую детей на автобусную остановку, он не смог, поскольку при приземлении сломал обе передние лапы. И хотя Роки смог подняться, переломанные кости не могли удержать крупное тело.

Роки срочно доставили в ветеринарную клинику Тартуского аграрного университета, где выяснилось, что лапы семимесячного и 42-килограммового молодого пса получили перелом в том месте, где невозможно закрутить в кость шурупы. Поэтому, оперируя Роки, нужно было использовать более творческий подход.

Местные врачи не решились оперировать Роки из-за плохих прогнозов, так что хозяева связались с НКО Loomapäästegrupp и доставили четвероного в Таллинн.

"За спасение жизни Роки взялся доктор Кристо Клаассен из ветеринарной клиники Billy. Еще вчера было неясно, удастся ли спасти Роки или придется просто оставить его под наркозом. Семья знала об этом выборе и с тяжелым сердцем согласилась", - рассказал член правления Loomapäästegrupp Хейки Валнер.

"К счастью для всех, это бесповоротное решение принимать не пришлось, операция прошла удачно", - добавил он.

Ночь после операции Роки провел под пристальной опекой персонала Клиники скорой ветеринарной помощи. В пятницу ему прооперировали вторую лапу. До начала новой недели собака останется в клинике. Затем начнется длительный период реабилитации.

Поскольку операции на домашних животных - вещь не из дешевых, семья Роки решила поискать помощи у других владельцев домашних питомцев. Обратная связь особо не воодушевляла, и некоторые даже успели обвинить их в сборе денег для вымышленной собаки. Loomapäästegrupp подставило свое плечо, хотя кошельки у НКО не бездонные.

Окончательная сумма счета за лечение Роки пока неизвестна, но даже операция на одной лапе обойдется более чем в две тысячи евро.