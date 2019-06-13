Фото: в Тарту кафе атаковали неожиданные гости

Поскольку терраса кафе не самое подходящее места для пчел, владельцы кафе ждут пчеловода, который соберет пчел и заберет себе.

Рой пчел формируется из покинувших гнездо пчел. Роение, как правило, происходит с первой половины июня до второй половины июля. Это обусловлено тем, что в гнезде слишком много пчел и на всех не хватает работы.