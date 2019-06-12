Лесники обеспокоены изобилием короедов

Ристо Сепп, лесничий RMK в Валгамаа, рассказал, что нынче и ему попадаются на глаза короеды чаще, чем в любой другой год: «Прямых статистических данных об их численности нет, и я сам не пересчитывал их, но в лесах Валгамаа наблюдается много очагов короедов».

Сепп сказал, что короеды любят жить в местах, где шторм повалил жизнеспособные деревья. По словам лесничего, есть только один эффективный способ борьбы с этими жуками – так называемый метод ловчего дерева. Для борьбы с вредителями специально валятся деревья, которые привлекают самих вредителей. После того, как короеды переселяются на них, деревья убираются из леса.

Последствия летнего шторма

Лесничий RMK в Вырумаа Агу Пало рассказал, что, хотя в этом году изобилие короедов и является проблемой для всей Эстонии, дела в Вырумаа и Валгамаа обстоят хуже всего. А именно, летом 2016 года летний шторм нанес серьезный вред лесу, были повреждены и деревья Карулаского национального парка. Национальный парк относится к зоне целенаправленной защиты, и там нельзя было ничего убирать. Сломанные деревья, однако, стали благоприятным местом обитания для короедов, которые начали распространяться в близлежащие леса. «Теплое лето и зима способствуют их распространению», – отметил Пало.

По мнению вырумааского лесничего, избавление от короедов при помощи ловчих деревьев самая действенная мера. В то же время он добавил, что этот метод не используется особенно часто. «Это маленькая работа, выполнить которую просто некому», – сказал он. Работа должна быть выполнена вручную, потому что нет смысла валить отдельные деревья с помощью валочного трактора.

Однако, по его словам, на деревьях можно устанавливать и феромонные ловушки. Феромоны – это ароматизаторы, которые привлекают насекомых в определенный период жизни. Это вещество завлекает жуков в ловушку, что спасает деревья от нападения короедов. Такие ловушки могут приобретать и собственники частных лесов.

Естественное регулирование

Лесничий RMK в Пылвамаа Тийт Тимберг также признал, что ситуация довольно печальная. «Засохшие ели – это только следствие. Проблема в том, что короеды заселяются в здоровые деревья», – сказал он. Такие опасные зоны распространения вредителей должны быть, например, в районе Канепи.

По его словам, ситуацию могли бы смягчить ловчие деревья. В то же время он выразил надежду, что природа сама внесет коррективы. Например, одной зимы похолоднее будет достаточно, и популяция короедов значительно уменьшится. «Местами мы также прореживаем лес», – добавил Тимберг. По его словам, всегда важно смотреть на обстоятельства и планировать деятельность на этой основе.