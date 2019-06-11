Таллиннский зоопарк ликует: у амурских тигров Тани и Боцмана родились тигрята

Боцман был отправлен в чешский зоопарк в Злине в рамках программы Европейской ассоциации аквариумов и зоопарков (EAZA) по размножению охраняемых видов.

Для Тани это уже четвертое потомство. Она проявила себя как заботливая мать.

Тигрицу Таню выбрали в партнерши нашему Боцману. ФОТО: Tallinna loomaaed

Таллиннский зоопарк сообщает, что тигрята здоровые и активные, Таня регулярно коримит их. Пока что пол не определен, на это уйдет время.

Беременность самок амурских тигров длится около 100 дней. Рождаются тигрята слепыми, мало двигаются и полностью зависимы от матери.