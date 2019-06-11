Таллиннский зоопарк ликует: у амурских тигров Тани и Боцмана родились тигрята
Амурский тигр Боцман, отправленный из Таллиннского зоопарка в чешский, стал отцом. Местная тигрица Таня родила трех тигрят после полуночи, 10 апреля.
Боцман был отправлен в чешский зоопарк в Злине в рамках программы Европейской ассоциации аквариумов и зоопарков (EAZA) по размножению охраняемых видов.
Для Тани это уже четвертое потомство. Она проявила себя как заботливая мать.
Таллиннский зоопарк сообщает, что тигрята здоровые и активные, Таня регулярно коримит их. Пока что пол не определен, на это уйдет время.
Беременность самок амурских тигров длится около 100 дней. Рождаются тигрята слепыми, мало двигаются и полностью зависимы от матери.
К возвращению Боцмана в Эстонию, которое по плану должно произойти через полтора года, Таллиннский зоопарк планирует построить новую экспозицию - Тигровую долину стоимостью 200 000 евро. Улучшенные условия обитания также позволят зоопарку поселить вместе с Боцманом самку.