Вт, 11.06.2019
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  • Таллиннский зоопарк ликует: у амурских тигров Тани и Боцмана родились тигрята

Таллиннский зоопарк ликует: у амурских тигров Тани и Боцмана родились тигрята
Смотрите фото!

Боцман был отправлен в чешский зоопарк в Злине в рамках программы Европейской ассоциации аквариумов и зоопарков (EAZA) по размножению охраняемых видов.

ФОТО: Tallinna loomaaed

Амурский тигр Боцман, отправленный из Таллиннского зоопарка в чешский, стал отцом. Местная тигрица Таня родила трех тигрят после полуночи, 10 апреля. 

Боцман был отправлен в чешский зоопарк в Злине в рамках программы Европейской ассоциации аквариумов и зоопарков (EAZA) по размножению охраняемых видов.

Для Тани это уже четвертое потомство. Она проявила себя как заботливая мать. 

Тигрицу Таню выбрали в партнерши нашему Боцману.

ФОТО: Tallinna loomaaed

Таллиннский зоопарк сообщает, что тигрята здоровые и активные, Таня регулярно коримит их. Пока что пол не определен, на это уйдет время. 

Беременность самок амурских тигров длится около 100 дней. Рождаются тигрята слепыми, мало двигаются и полностью зависимы от матери. 

К возвращению Боцмана в Эстонию, которое по плану должно произойти через полтора года, Таллиннский зоопарк планирует построить новую экспозицию - Тигровую долину стоимостью 200 000 евро. Улучшенные условия обитания также позволят зоопарку поселить вместе с Боцманом самку.

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