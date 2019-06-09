На жаре без воды и еды: в поисках легких денег жительница Эстонии довела котят до тяжелого состояния

Вчера температура воздуха в Раквере поднялась до 30 градусов и изнывающие от жары котята были вялыми, пишет Virumaa Teataja.

«Учитывая чрезвычайно жаркую погоду, состояние животных, поняли, что нужно вмешаться», - сообщает представитель Союза защиты животных. Также союз благодарит Кади, которая по просьбе защитников животных поговорила с продавцом и забрала себе котят.

К сожалению, торговавшая котятами дама за каждого попросила 10 евро. После некоторых разъяснений и даже упоминания полиции дело разрешилось мирно.

В начале было четыре котенка, но пока Кади ходила за переноской, дама успела продать двух котят. Союз защиты животных просит покупателей связаться с ними.

Оставшихся двух котят доставили в прохладное место. Один сильно перегрелся и был вялым, он с трудом глотал воздух. Ветеринар сказал, что речь идет о критическом перегреве. Следуя советам ветеринара, защитники животных пытались спасти котенка. В то же время обдумывали план Б — ехать в таллиннскую ветеринарную клинику Petcity, поскольку в Раквере все клиники были закрыты. К счастью, температура тела котенка начала спадать и обусловленная перегревом угроза прошла. Но котенок все еще находится под наблюдением.

У двух котят выпуклые животы, что говорит о наличии глистов и других опасных паразитов.

После опубликованной в соцсетях просьбы удалось выяснить личность торговавшей котятами. Известная заводчица не учла, что ее личность могут легко установить многие местные жители, которые годами видят, как она продает животных. Речь идет об известной защитникам животных и Ветеринарно-пищевому департаменту Рут, о которой уже годами пишут в газетах и даже показывали сюжет в передаче «Очевидец» («Pealtnägija»). Она уже более десяти лет держит фабрику животных. Речь идет о заводчице, которая без всякого зазрения совести под видом породистых собак продает обычных дворняг. Также зачастую ее продаваемые животные больны, заражены паразитами и умирают в новых домах. Она умудрялась торговать щенками даже у северных соседей. Защитники животных получали много жалоб, последняя в начале этого года.