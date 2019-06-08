Фото: в Харьюмаа семья оказалась в ловушке из-за пробравшегося во двор животного

В Харьюмаа в Мустйыэ сегодня во дворе одной семьи появилось лесное животное, которое вело себя с людьми агрессивно и члены семьи не решались выйти во двор. Инспекция окружающей среды посоветовала семье покидать в животное камнями, чтобы оно ушло.