Фото: в Харьюмаа семья оказалась в ловушке из-за пробравшегося во двор животного

В Харьюмаа в Мустйыэ сегодня во дворе одной семьи появилось лесное животное, которое вело себя с людьми агрессивно и члены семьи не решались выйти во двор. Инспекция окружающей среды посоветовала семье покидать в животное камнями, чтобы оно ушло.
Животное, по мнению семьи это норка, появилось в Мустйыэ сегодня утром. Когда владелица дома Эвика Эльяс вышла во двор, животное побежало к ней и женщина скрылась в комнате, передает Postimees.
Эльяс позвонила в Центр тревоги на номер 112, там посоветовали позвонить в Инспекцию окружающей среды по номеру 1313.
«Там посоветовали покидать в животное камни, чтобы оно ушло. Я не могу воспринимать эту рекомендацию серьезно», - сказала она.
Эстонское общество защиты лесных животных сказало Postimees, что судя по фотографиям, во двор хутора забрела выдра.