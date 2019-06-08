Сб, 8.06.2019
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  • Фото: в Харьюмаа семья оказалась в ловушке из-за пробравшегося во двор животного

Фото: в Харьюмаа семья оказалась в ловушке из-за пробравшегося во двор животного

Harjumaal ilmus taluõuele agressiivne loom.

ФОТО: Evika Eljas

В Харьюмаа в Мустйыэ сегодня во дворе одной семьи появилось лесное животное, которое вело себя с людьми агрессивно и члены семьи не решались выйти во двор. Инспекция окружающей среды посоветовала семье покидать в животное камнями, чтобы оно ушло.

Животное, по мнению семьи это норка, появилось в Мустйыэ сегодня утром. Когда владелица дома Эвика Эльяс вышла во двор, животное побежало к ней и женщина скрылась в комнате, передает Postimees.

Эльяс позвонила в Центр тревоги на номер 112, там посоветовали позвонить в Инспекцию окружающей среды по номеру 1313.

«Там посоветовали покидать в животное камни, чтобы оно ушло. Я не могу воспринимать эту рекомендацию серьезно», - сказала она.

Эстонское общество защиты лесных животных сказало Postimees, что судя по фотографиям, во двор хутора забрела выдра.

По мнению Эстонского общества защиты лесных животных, это выдра. 

ФОТО: Evika Eljas

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