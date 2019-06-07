Кая Каллас: тигр Боцман в крошечной клетке – печальное зрелище

За тигра вступились семеро известных мужчин, которые рассказали свои тигриные истории: Михаил Кылварт, Урмас Сыырумаа, Отть Кийвикас, Ален Везико, Артем Савицкий, Ханнес Вырно, Йеспер Парве, Кевин Ренно, Карл Мадис и рано ушедший от нас Юри Аарма.

В этом году свой вклад в «Долину тигров» и возвращение временно проживающего в Чешском зоопарке Боцмана внесут десять смелых женщин: Кая Каллас, Реэт Лийнн, Хейди Тамме, Аннели Адерманн, Таня Михайлова, Ксения Балта, Амани Кийвикас, Кармен Притсон и руководитель благотворительной кампании «Долина тигров» Вероника Падар.

Кая Каллас: во мне много от бойца

«Тигр – настоящий боец, а от бойца во мне очень много. Мне кажется, нельзя вообще сказать, нашел ли ты это в себе, это просто либо есть, либо этого нет, - считает Кая Каллас. – Если возникает соответствующая ситуация, ты вступаешь в борьбу и у тебя не возникает этой мысли – может быть. У Алексея Туровского есть книга под названием „Животное по природе своей“ – животное тоже не думает, что бы ему такое сегодня сделать - например, пойти и задрать какую-нибудь косулю. Животное просто действует, исходя из ситуации. Мы все в какой-то степени по своей природе животные, у нас есть инстинкты, которые просто срабатывают».

Она добавила, что тигр – особенно быстрый зверь, и в моменты, когда ей приходится действовать быстро, она вспоминает случаи, связанные с детьми: «Приходит на память такая история. Я в Брюсселе гуляла с сыном в парке, где был пруд с утками. Вижу, как двое маленьких детей, примерно годовалый и трехлетний идут за утками в сторону пруда. Начала искать глазами их родителей, но не нашла. Бросилась с места и в следующее мгновение схватила самого маленького за капюшон, прежде чем он упал в пруд. У меня тряслись руки, но это была ситуация, когда у тебя нет времени на размышления».