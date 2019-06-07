За полтора месяца на дорогах Эстонии погибло более 120 птиц: жертв может стать еще больше

За семь недель внимательные люди отметили на созданной орнитологами веб-карте 121 случай гибели птиц на дорогах. Это в три раза больше, чем зафиксированных в базе данных eElurikkus в 2018 году.

Орнитологи призывают водителей быть более внимательными, особенно в июне, когда птенцы покидают гнезда. Чтобы избежать столкновений с птицами следует соблюдать скоростной режим и при необходимости снизить скорость. Если вы заметили на дороге птенцов, возможно, они еще не способны летать, поэтому необходимо замедлиться и подать другим водителям сигнал об опасности.