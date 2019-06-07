Пт, 7.06.2019
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За полтора месяца на дорогах Эстонии погибли более 120 птиц: жертв может стать еще больше

Фото иллюстративное.

ФОТО: David Kjaer/Scanpix

Эстонское орнитологическое общество за полтора месяца получило более ста сообщений о погибших на автомобильных дорогах страны птицах. В июне многие птенцы покидают гнезда, и число жертв может стать еще больше.

За семь недель внимательные люди отметили на созданной орнитологами веб-карте 121 случай гибели птиц на дорогах. Это в три раза больше, чем зафиксированных в базе данных eElurikkus в 2018 году.

Орнитологи призывают водителей быть более внимательными, особенно в июне, когда птенцы покидают гнезда. Чтобы избежать столкновений с птицами следует соблюдать скоростной режим и при необходимости снизить скорость. Если вы заметили на дороге птенцов, возможно, они еще не способны летать, поэтому необходимо замедлиться и подать другим водителям сигнал об опасности.

Сообщений о погибших на дорогах птицах Союз орнитологов ждет до начала ноября. Места происшествия можно отмечать на этой карте. Эти данные помогают оценивать влияние автомобильного движения на пернатый мир Эстонии. 

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