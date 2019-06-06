Видео: в Таллинне ворона парализовала трамвайное движение

Вчера днем в столичном районе Пыхья-Таллинн можно было наблюдать удивительную картину: на перекрестке улиц Копли и Эрика прямо на трамвайных путях оказался вороненок, который растерянно бродил из стороны в сторону.
Водитель трамвая, которому пришлось на какое-то время остановиться из-за гулявшей по дороге птицы, покинула кабину, чтобы помочь птице покинуть проезжую часть.
Varesepoiss seiskas trammiliikluse, paterdas liipritel ja kui trammijuht teda takistada püüdis, tuli vana vares ka sekkuma.😀 Aga tubli trammijuht igal juhul!Опубликовано Renè Varrik Среда, 5 июня 2019 г.