Радостная весть из Таллиннского зоопарка: у амурских тигров Тани и Боцмана ожидается потомство

Амурский тигр Боцман, отправленный из Таллиннского зоопарка в чешский зоопарк в городе Злин в рамках программы Европейской ассоциации аквариумов и зоопарков (EAZA) по размножению охраняемых видов, скоро станет отцом, сообщает Rus.ERR со ссылкой на страницу Таллиннского зоопарка в Facebook.
В сообщении отмечается, что 30 мая Боцмана в Злине посетила эстонский посол в Чехии Эва-Мария Лийметс, которая подтвердила, что у тигра дела обстоят хорошо и вскоре у него ожидается потомство с амурской тигрицей Таней, которую выбрали ему в партнерши. Лийметс передала в подарок Боцману его любимое блюдо - охлажденную курятину.
К возвращению Боцмана в Эстонию, которое по плану должно произойти через полтора года, Таллиннский зоопарк планирует построить новую экспозицию - Тигровую долину стоимостью 200 000 евро. Улучшенные условия обитания также позволят зоопарку поселить вместе с Боцманом самку.