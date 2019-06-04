Радостная весть из Таллиннского зоопарка: у амурских тигров Тани и Боцмана ожидается потомство

В сообщении отмечается, что 30 мая Боцмана в Злине посетила эстонский посол в Чехии Эва-Мария Лийметс, которая подтвердила, что у тигра дела обстоят хорошо и вскоре у него ожидается потомство с амурской тигрицей Таней, которую выбрали ему в партнерши. Лийметс передала в подарок Боцману его любимое блюдо - охлажденную курятину.