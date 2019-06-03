Пн, 3.06.2019
  • Барбос
  • Видео: малыш-тюлень в Таллиннском зоопарке учится плавать

Видео: малыш-тюлень в Таллиннском зоопарке учится плавать

Тюлени учатся плавать.

ФОТО: Kuvatõmmis videost

1 марта в Таллиннском зоопарке на свет появился совершенно очаровательный детеныш тюленя, которого назвали Вирго. До сих пор тюлененок скрывался в помещениях вольера, но теперь, если повезет, его можно лицезреть в бассейне. 

Зоопарк обещал впервые выпустить в Вирго в большой бассейн к маме с папой в понедельник утром, поскольку любой уважающий себя тюлень должен научиться плавать. 

После первого урока плавания тюлененок предпочел удалиться в безопасную зону, но будем надеяться, что вскоре он преодолеет смущение и будет радовать посетителей зоопарка.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ