Видео: малыш-тюлень в Таллиннском зоопарке учится плавать

1 марта в Таллиннском зоопарке на свет появился совершенно очаровательный детеныш тюленя, которого назвали Вирго. До сих пор тюлененок скрывался в помещениях вольера, но теперь, если повезет, его можно лицезреть в бассейне.
Зоопарк обещал впервые выпустить в Вирго в большой бассейн к маме с папой в понедельник утром, поскольку любой уважающий себя тюлень должен научиться плавать.
После первого урока плавания тюлененок предпочел удалиться в безопасную зону, но будем надеяться, что вскоре он преодолеет смущение и будет радовать посетителей зоопарка.