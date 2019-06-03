Объясняем, почему важно прийти на шествие домашних животных Käpakäik

В субботу, 8 июня, в Таллинне в шестой раз пройдет шествие домашних животных Käpakäik. Цель мероприятия – призвать людей обращать больше внимания на своих питомцев, считаться с тем, что животные – часть городского пейзажа и, естественно, помогать тем, кто попал в беду.
Занятие на мероприятии себе найдут как владельцы домашних животных, так и те, у кого их еще нет.
Шествие владельцев собак начнется 8 июня в 11.00 от Певческого поля и продолжится до велодрома Пирита. В этом году также пройдут и благотворительные соревнования – ориентирование с животными, пятикилометровый поход и детский забег. Стоимость участия в соревнованиях 5-10 евро. Победители получат призы от Skechers и PetCity.
Подробнее о мероприятии здесь.