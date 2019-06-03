Объясняем, почему важно прийти на шествие домашних животных Käpakäik

В субботу, 8 июня, в Таллинне в шестой раз пройдет шествие домашних животных Käpakäik. Цель мероприятия – призвать людей обращать больше внимания на своих питомцев, считаться с тем, что животные – часть городского пейзажа и, естественно, помогать тем, кто попал в беду.