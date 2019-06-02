«Сильная эмоция»: эстонка рассказала о встрече с медведем

Пару дней назад компания, возвращавшаяся на машине с болота Мукри в волости Пыхья-Пярнумаа, при выезде на дорогу Массу повстречала медвежонка. Тот резво пронесся мимо них, заставив всех ахнуть от неожиданности, пишет Pärnu Postimees.
«Медвежонок появился со стороны Вяндра, и мы встретили его недалеко от населенного пункта», - описала свою встречу с животным автор снимка Марье Метсаотс.
По ее словам, сначала они даже не поняли, что кто именно выбежал с поля. «Нас в машине было пятеро, и никто ранее не видел медведей в природе. Это была сильная эмоция», - объяснила Метсаотс. Она добавила, что косолапый был примерно в полутора метрах от них.
Поскольку Метсаотс увлекается фотографией, она сразу же поспешила запечатлеть медвежонка: «Но объектив оказался недостаточно хорош. Я часто хожу в лес, чтобы снимать животных, и в тот день была даже зла на себя, что оставила нужный объектив дома».