«Сильная эмоция»: эстонка рассказала о встрече с медведем

«Медвежонок появился со стороны Вяндра, и мы встретили его недалеко от населенного пункта», - описала свою встречу с животным автор снимка Марье Метсаотс.

По ее словам, сначала они даже не поняли, что кто именно выбежал с поля. «Нас в машине было пятеро, и никто ранее не видел медведей в природе. Это была сильная эмоция», - объяснила Метсаотс. Она добавила, что косолапый был примерно в полутора метрах от них.