Местные жители встревожены: медведь поселился вблизи торгового центра

С большой вероятностью рожденный в прошлом году молодой медведь смело заходит на территорию дворов и вовсе не боится людей. В поисках еды медведь перекапывает компостные кучи.

Руководитель охотничьего клуба Раквере Яан Виллак говорит, что медведь еще не совсем добрался до торгового центра Põhjakeskus, но не исключено, что скоро в поисках еды он направится туда.

Глава общества охотников Куллаару Айво Могильный добавил, что лес раскинулся на 8500 гектарах, а кустарников только несколько тысяч гектаров. За Põhjakeskus довольно редкий и узкий лесок, вокруг которого десятки жилых домов. Тем страннее то, что медведь среди людей чувствует себя так комфортно.

«Медведей действительно много. Есть реальная опасность, что человек может пострадать, если медведи уже шатаются по дворам. Это не первый случай», - говорит Яан Виллак и припомнил, как благодаря общественному напору было получено спецразрешение на охоту на бродящего по Вяйке-Маарья медведя.

Если медведей было бы в Эстонии мало, было бы разумным животное отпугнуть назад в лес. Поскольку численность медведей очень большая, по словам Виллака, сейчас самое правильное открыть охоту на слоняющегося среди людей медведя. «Все главы общества охотников говорят, что нехватки медведей сейчас нет. В одном случае камера одного общества за раз зафиксировала девять медведей», - отметил Виллак.

Поскольку медведей очень много, все больше косолапых вынуждены искать еду вблизи людей. «Улья разоряются и домашние животные в опасности. Если медведь уже во дворе копается в мусорном контейнере, из него толку не выйдет», - утверждает Виллак.

По данным Virumaa Teataja, медведи этой весной по всех уездах были причиной головной боли пчеловодов, поскольку несколько раз совершались нападения на ульи. Также человек по дороге из сауны во дворе встречался с медведем.

Хотя медведь может показаться большим и неуклюжем животным, на самом деле он очень проворный. «В Центральной Сибири человек для медведя медленно бегающая еда и без оружия нельзя трогаться с места», - объясняет опытный охотник. Он надеется, что в Эстонии все не зайдет так далеко. Нелюдимый медведь при виде человека сразу пускается в бегство.